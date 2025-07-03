Tekirdağ'da gölet kurudu, balıklar öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde Çakıl Göleti tamamen kurudu, göletteki balıklar susuzluktan öldü.

Tekirdağ'da gölet kurudu, balıklar öldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi’nde Çakıl Göleti tamamen kurudu, göletteki balıklar susuzluktan öldü.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yağcı Mahallesi’nde bulunan Çakıl Göleti, bölgedeki hayvanların sulanmasında kullanılıyordu. Ancak bu yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle göletteki su tamamen çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte gölette yaşayan çok sayıda balık da susuzluk nedeniyle zeminde telef oldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, göletin bulunduğu alanda doğal bir kaynak olduğunu ve her yıl gölette su bulunduğunu belirterek, "Bu yıl kuraklık çok etkili oldu. Gölet tamamen kurudu. Göletteki balıklar da öldü. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık" dedi.