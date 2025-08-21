Tekirdağ'da göletlere 975 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tekirdağ’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı ’Balıklandırma Programı’ kapsamında göletlere 975 bin 440 adet sazan yavrusu bırakıldı.

Edirne Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan getirilen yavru sazan balıkları, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınarak kentin çeşitli göletlerine bırakıldı. Balıklandırma çalışmasıyla hem balık popülasyonunun artırılması hem de iç sularda ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, denizlerde ve iç sularda amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ kapsamında av yasaklarının Su Ürünleri Kontrolörleri tarafından titizlikle denetlendiğini belirtti. Vatandaşların konuya duyarlı ve bilinçli yaklaşmasının, doğal kaynakların korunması ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın devamı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.