Tekirdağ'da göletlere yarım milyon sazan salındı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Tekirdağ’da göletlere 492 bin yavru sazan salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Tekirdağ’da göletlere sazan salınıyor. Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen sazan yavruları, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal’ın katılımıyla Yazır Göleti’ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünlerinin taşınmaması, evlerde beslenen akvaryum balıklarının göletlere bırakılmaması, kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanılması ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkân verilmesi gerektiği belirtildi.