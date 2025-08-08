Tekirdağ'da gölette kuraklık alarmı: Su seviyesi yüzde 5'e düştü
Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle su seviyesi kritik seviyeye inerken, göletteki balıklar ve doğal yaşam olumsuz etkilendi.
Kentte uzun süredir devam eden yağışsız hava ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, baraj ve göletlerde ciddi su kaybına yol açtı. Tarımsal sulama için kullanılan Bıyıkali Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’e kadar gerilerken, çekilen alanlarda derin çatlaklar oluştu. Su seviyesinin azalmasıyla göletteki balıkların yaşam mücadelesi verdiği, çok sayıda kuşun da kolayca avlandığı gözlendi.