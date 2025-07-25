Tekirdağ'da gölette su seviyesi alarm veriyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bulunan Müsellim Göleti’nde su seviyesi kuraklık nedeniyle gözle görülür şekilde azalırken, göletin etrafında çatlaklar oluştu.

Hayvanların su ihtiyacını karşılayan gölette, yaz başından itibaren başlayan su kaybı giderek artarken, gölet kenarında derin çatlaklar oluştu. Göletteki su seviyesinin gözle görülür şekilde gerilemesi bölge halkını da tedirgin ediyor. Özellikle hayvan yetiştiricileri, alternatif su kaynakları bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Müsellim Mahallesi’nde bulunan göletin, ilk kez bu kadar düşük seviyeye indiğini belirten mahalle muhtarı İbrahim Yıldız, bölgede uzun süredir ciddi bir yağış görülmediğine dikkat çekti. Yıldız, "Yüksek sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle gölet adeta kuruma noktasına geldi. Suyun çekilmesiyle göletin tabanı yer yer ortaya çıkmaya başladı. Bu durum hem doğayı hem hayvancılığı tehdit ediyor" dedi.