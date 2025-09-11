Tekirdağ'da gölette sular çekildi, çatlaklar oluşmaya başladı
Tekirdağ'da yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyeleri hızla düşemeye devam ediyor.
Tekirdağ’da yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyeleri hızla düşemeye devam ediyor.
Kuraklık sonrası yağışların yetersiz kalması Tekirdağ’daki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Kent genelindeki baraj ve göletlerde seviye düşerken, Muratlı ilçesinde bulunan Müsellim Göleti’nde suyun gerilemesiyle birlikte gölet tabanında geniş çatlaklar oluştu. Çekilmenin ardından gölet dibinde bulunan koltuk benzeri bir cisim de gün yüzüne çıktı.