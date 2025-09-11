Tekirdağ'da gölette sular çekildi, çatlaklar oluşmaya başladı

Tekirdağ'da yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyeleri hızla düşemeye devam ediyor.

Tekirdağ'da gölette sular çekildi, çatlaklar oluşmaya başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyeleri hızla düşemeye devam ediyor.

Kuraklık sonrası yağışların yetersiz kalması Tekirdağ’daki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Kent genelindeki baraj ve göletlerde seviye düşerken, Muratlı ilçesinde bulunan Müsellim Göleti’nde suyun gerilemesiyle birlikte gölet tabanında geniş çatlaklar oluştu. Çekilmenin ardından gölet dibinde bulunan koltuk benzeri bir cisim de gün yüzüne çıktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb