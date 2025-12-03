Tekirdağ'da göz kamaştıran manzara

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Balabanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıkan renk şöleni, gökyüzünü izleyenlere görsel bir ziyafet sundu. Turuncu, pembe ve mor tonlarının hkim olduğu etkileyici gün batımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tekirdağ'da göz kamaştıran manzara
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Balabanlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan renk şöleni, gökyüzünü izleyenlere görsel bir ziyafet sundu. Turuncu, pembe ve mor tonlarının hâkim olduğu etkileyici gün batımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ufuk çizgisine doğru süzülen güneşin oluşturduğu canlı renkler ve gökyüzündeki bulutların aldığı biçimler, bölge sakinleri tarafından "son günlerin en güzel manzarası" olarak yorumlandı. Doğanın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren bu anlar, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak kareler oluşturdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Muratlı kırsalında her mevsim farklı açıdan kendini gösteren gün batımı manzaraları, bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.