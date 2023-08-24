Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe OSB Mahallesi 117. Sokak’ta meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 59 AGL 402 plakalı hafif ticari araç ile Y.K. idaresindeki 42 AGM 641 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.