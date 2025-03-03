Tekirdağ'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beyazköy istikametinden Ahimehmet yönüne seyreden S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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Takla atan araç tarlaya savruldu. Kazada sürücü S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K., A.Y. ve Ş.D. yaralandı. 4 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.