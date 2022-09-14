Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Olay, saat 15.25 sıralarında Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 61 plakalı hafif ticari araç, Balabanlı Mahallesi girişinde takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan yine yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan diğer yaralı şahsın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.