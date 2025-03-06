Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilosu 100 liradan satıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunulurken, vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilosu 100 liradan satıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunulurken, vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunuldu. Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda hamsi ve istavritin yanı sıra çupra, levrek ve mezgit gibi farklı balık çeşitleri de yer aldı. Vatandaşlar, balıkların tazeliğini kontrol ederek alışveriş yaparken, balıkçılar da en iyi ürünü sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

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Pazardaki balıkçılar, Ramazan ayının da etkisiyle satışların arttığını belirterek, "Hamsi ve istavrit kilosu 100 lira. 100 lirayı artık dilenciye veriyorsun kabul etmiyor o parayı. Ramazan ayı olması sebebiyle de vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Balık her zaman soframızın vazgeçilmezi" dedi.