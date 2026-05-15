Tekirdağ'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Tekirdağ'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucunun arzıyla mücadele kapsamında projeli çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Zafer, Karadeniz ve Çınarlı mahalleleri ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat ve narkotik ekiplerinin yanı sıra helikopter destekli baskınlarda sokak satıcılığı yaptığı belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda 1 kilo 321 gram çeşitli uyuşturucu madde, 85 gram sentetik kannabinoid, 8 bin 468 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 15 bin 659 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 258 bin 80 TL ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, bu senenin başından bu yana kent genelinde uyuşturucu ticaretinden toplam 273 kişinin tutuklandığı öğrenildi.