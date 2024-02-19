Tekirdağ'da heykel ve sikkeler ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da heykel ve sikkeler ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 2 hedef ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, 5 adet tarihi para-sikke, 1 adet tabanca ve 63 adet mermi ele geçirildi.

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2 şüpheli hakkında olayla ilgili işlem başlatıldı.