Tekirdağ'da hırsızlık olaylarına karışan 13 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde son günlerde artan hırsızlık olaylarının bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri olaylarla ilgili 25 kişiyi yakalarken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden 13’ü tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Hırsızların yakalanması için emniyet tarafından özel ekip kurularak, hırsızlığın meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kameraları izlenmeye alındı. Ekipler, 500 adet güvenlik kamerasından yaklaşık 800 saatlik görüntü izleyerek, hırsızların muhtemel kaçtığı adreslerde gözlendi.

800 saatlik görüntülerin izlenmesinden sonra hırsızlık olaylarına karışan 25 kişinin kimlikleri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda polis ekipleri, 25 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevki yapılan 25 kişiden 13’ü tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.