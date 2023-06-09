Hasat mevsimi yaklaşırken Tekirdağ’da hububat hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor. Yağışların ve sıcaklıkların dengesizliği ve sebebiyle tahıl üretim alanlarında başta sarı ve kahverengi pas olmak üzere mantar hastalıklarında genel bir artışların olduğu görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ’da Şubat ayı sonuna kadar toplam yağış miktarının yetersiz olması, Nisan ve Mayıs aylarında ise yağışların aralıksız gitmesi, nem düzeylerinin yüksek değerlerde olması, azalan ve artan sıcaklıklar sebebiyle tahıl üretim alanlarında başta sarı ve kahverengi pas olmak üzere mantar hastalıklarında genel bir artışların olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri teknik ekipleri tarafından üretim alanlarında yapılan çalışmalarda, hastalık riski altında bulunan parseller için üreticilere bu hastalıklar konusunda yüz yüze ve düzenli olarak SMS yoluyla bilgilendirilmeler yapılıyor. Üreticilerin kendi tarlalarını periyodik şekilde kontrol etmeleri ve ihtiyaç duyulması halinde mücadelede gerekli tüm tedbirleri almaları büyük önem arz ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde buğday yetiştiriciliğinin tamamı güzlük olarak yağışa dayalı şartlarda yapılmaktadır. Son yıllarda iklimsel değişimler sebebiyle birçok tarım ürününde yetiştiricilik iklim şartlarındaki değişiklikten etkilenmektedir. Özellikle çiçeklenme ve tane doldurma döneminde yüksek sıcaklara maruz kalabilmekte ve verimde çeşit ve çevre şartlarına bağlı olarak farklı oranlarda azalmalar olmaktadır. Tahıllarda 2022-2023 üretim yılı yağış miktar ve dağılımındaki düzensizlik, sıcaklık değerlerindeki değişmeler kuraklık ve sıcaklık stresiyle mantar hastalıklarının gelişiminde farklılığa sebep olmaktadır. İklim değişikliğinin sebep olduğu abiyotik (kuraklık, sıcaklık stresi ve soğuk zararı gibi) ve biyotik stres (mantar hastalıkları ve zararlılar) faktörleri bitki üretiminde verim ve kalite üzerinde olumsuz etkilerini artırmaktadır. Abiyotik ve biyotik stres faktörleri, bitkilerde verimde bitki gelişme dönemi ve stres faktörlerinin derecesine bağlı olarak farklı oranlarda kayıplara yol açabilmektedir. Stres etmenlerinin sebep olduğu zarar; bitkinin türüne, tolerans ve adaptasyon yeteneğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ülkemizin farklı bölgelerinde küresel iklim değişikliğinin getirdiği problemler bitkilerde doğrudan stres faktörlerini tetiklemektedir” ifadelerine yer verildi.