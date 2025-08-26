Tekirdağ'da içme suyu şebekesinden kurtlar çıktı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi’nde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri, çeşmeden akan içme suyunun içinden kurtlar çıktığını fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşmeden akan suyun içinde, vatandaşların kaydettiği görüntülerde gözle görülebilecek büyüklükte kurtçuklar olduğu net şekilde görülüyor. Olayın ardından mahalle halkı durumu yetkililere bildirerek acil önlem alınmasını talep etti.

"Neye uğradığımı şaşırdım"

Çerkezmüsellim Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.