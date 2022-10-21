Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana geldi. Santral mevkiinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden Tuğçe C. idaresindeki 34 EEN 956 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Ç. idaresindeki 59 FK 907 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Hüseyin C., Atalay Ö. ve Berke S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Araçlar olay yerinden kaldırılırken, yola saçılan hurda parçaları ve yağ ise temizlenmeyi bekledi. Çorlu Belediyesi’nin gece temizlik ekibinin olmaması tepki çekti. Bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla temizlik yaptığı gözlendi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yağ akan yerde dubalama yapılıp, başında beklenerek sıkı tedbir alındı.

Sürücülerden biri alkollü çıktı

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından sürücülerden Tuğçe C.’nin 1,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tuğçe C.’nin alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle ehliyetine el koyuldu. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.