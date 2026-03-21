Tekirdağ'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında Değirmenaltı Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, E.T.G. isimli şahıs bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı, taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışmasının kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve yaşanan arbede sırasında yaralama olayının gerçekleştiği görüldü.