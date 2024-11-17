Tekirdağ'da iki kuzen mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde mezarlıkta park halindeki araçta 2 kişi ölü bulundu.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Park halindeki hafif ticari araçtan gelen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede araçta silahla vurulmuş olan ve kuzen oldukları öğrenilen Birkan İ. ve Berna İ’nin kaybettiğini tespit etti. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak, detaylı inceleme yapıldı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, başlatılan soruşturma kapsamında iki kişinin yakınlarının ifadesine başvurulacağı öğrenildi.