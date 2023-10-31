Tekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 3 çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı. Kazaya karışan bir motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde meydana geldi. A.Y.’nin (17) kullandığı 59 AGT 532 plakalı motosiklet ile henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından A.Y.’nin kullandığı ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi. Kazaya karışan diğer motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ve arkasında yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 çocuk Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü A.Y.’nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Polis tarafından kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.