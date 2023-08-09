Tekirdağ'da il risk azaltma planları görüşüldü

Tekirdağ’da yaşanabilecek bir afetin ardından meydana gelebilecek risklerin önüne geçmek, yaşanabilecek olumsuzlukları sıfıra indirmek ve bölgede yaşanacak bir afetin ardından koordinasyonun nasıl sağlanacağına yönelik olarak "İl Risk Azaltma Planları (İRAP) İstişare Toplantısı" yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ İllerinin İl Risk Azaltma Planlarına yönelik toplantı Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı. Düzenlenen toplantıda afetlerin muhtemel etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilen ve geçirilmesi gereken çalışmalar hakkında görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “İşin aslına bakarsanız plan hiçbir şey ama planlama her şeydir denilir. Ne zaman başımıza bir afet gelse biz zannediyoruz ki afet olur olmaz mücadele etmeye başladığımız an afete müdahale kısmıdır. Halbuki bütün dünyada kabul edilen bir afet döngüsü var. Afet olmadan önce planlarınızı yapacaksınız. Bu planlama çerçevesinde hazırlıklarınızı tamamlayacaksınız. Coğrafi, atmosferik ve iklimsel afetleri önlememiz mümkün değil ama siz önceden yapmış olduğunuz planlama ve planlama içerisinde yaptığınız hazırlıklar, o afetlerden en az zararla çıkmamız için.

Afeti engelleyemeyiz bu bir gerçek ama afetten zarar almamayı öğrenebiliriz veya çok daha az zararla çıkmayı temin edebiliriz. İşte İRAP burada devreye giriyor. Afet risklerini azaltma konusunda bütün kurumların görevi var” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında bilgilendirmelerde bulunularak toplantıya katılan yetkililer tarafından İl Risk Azaltma Planları istişare edildi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Risk Azaltma Planlama Daire Başkanı Aslan Mehmet Coşkun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, İRAP Grup Başkanı Bengi Eravcı, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doç. Dr. Emre Özşahin, Süleymanpaşa Belediyesi Mühendis Serkan Bali, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri AFAD yetkilileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.