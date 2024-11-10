Tekirdağ'da ilk safran hasadı yapıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Göçerler Mahallesi’nde ilk kez safran bitkisi hasadı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray İlçesi Göçerler Mahallesi’nde safran bitkisinin ilk yıl hasadına katılarak, bu nadide bitkinin bölgedeki yetiştiriciliği üzerine önemli bilgiler paylaştı. Hasada ayrıca Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü, teknik personel ve safran üretimiyle uğraşan genç üreticiler katılım gösterdi. Etkinlikte, 20 dekarlık alanda safran yetiştiren üretici tarafından safran tarımı hakkında bilgi verildi.

Safran, Türkiye’de daha çok İç Anadolu ve Safranbolu bölgelerinde yetiştirilen, karasal ve ılıman iklimlerde yetişen bir kültür bitkisidir. Tek yıllık toprak üstü ve çok yıllık toprak altı kısmıyla dikkat çeken safran, özellikle gıda, tekstil, kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun talep görüyor. Yüksek kalitesiyle tanınan safranın kalitesi, yetiştirildiği bölgeye ve iklime göre farklılık gösteriyor. Safran, rüzgardan korunmuş güney yamaçlarda, kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı topraklarda en verimli şekilde yetişiyor. Yetiştirilmesi kolay olan bu bitki, Türkiye genelinde en çok Safranbolu bölgesinde yaygın olarak bulunuyor.