Tekirdağ'da İncil ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.

Tekirdağ'da İncil ele geçirildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametgah ve eklentisinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.