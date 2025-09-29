Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb