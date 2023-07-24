Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan işçi servisi, elektrik direğine çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan minibüs şoförü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Esenler yolu Kırkgöz Mahallesi girişinde meydana geldi. İşçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Mustafa A. idaresindeki 59 S 0314 plakalı servis minibüsü, Esenler Mahallesi istikametinden Kırkgöz istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen minibüsteki sürücü Mustafa A. ve 6 kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan minibüs şoförü Mustafa A., itfaiye kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu’daki devlet ve özel hastanelere sevk edildi.

Kırkgöz Mahallesi Muhtarı Tahsin Albayrak, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, yaralı servis şoförü ve işçilere acil şifalar diledi.