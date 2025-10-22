Tekirdağ'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat işçisi iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde bir inşaatta çalışan Ş.G. (50) iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi Ş.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerince iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.