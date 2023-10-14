Tekirdağ'da İsrail'e lanet, Filistin'e destek gösterisi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin’e destek gösterisi yaparak İsrail’i lanetledi.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da Filistin’e destek, İsrail’e lanet gösterileri yapıldı.

Tekirdağ Valilik Meydanında bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Filistin bayrakları ile destek mesajı verirken, diğer yandan İsrail Bayraklarının üstüne kırmızı çarpı işareti koyarak tepkilerini gösterdi.

Gösterilerde ’Kahrolsun İsrail’, ’Kudus onurumuzdur’ yazılı pankartları açılırken, İsrail’i lanetleyen çeşitli sloganlar atıldı.

Gösterilerde ’Bedenen orada olamasak da ruhen oradayız. Aynı acıları paylaşıyoruz’ mesajı verildi.