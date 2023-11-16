Tekirdağ'da işyeri kurşunlandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinin kurşunlanması polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay Süleymanpaşa ilçesi Eskicami - Ortacami Mahallesinde bulunan Hasan Efendi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre sabahın erken saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce cadde üzerinde bulunan işyeri kurşunlandı. Sabahın erken saatlerinde silah seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polisi ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, işyerinde kimsenin olmayışı sebebiyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmayışı da rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay inceleme ekipleri de işyerinde incelemelerini yaparak boş kovanları tek tek tespit etti. Cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, işyerinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kaçan olayla bağlantısı olabileceği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.