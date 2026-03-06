Tekirdağ'da jandarma bir ayda 188 şüpheliye işlem yaptı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince şubat ayında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 188 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik şubat ayında il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 25 adet tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 999 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği, 197 adet av tüfeği mühimmatı, 97 gram esrar, 262 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7 kök kenevir bitkisi, 4 gram metamfetamin, 3 bin 293 adet sentetik ecza, 4 hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet cep telefonu ve 2 adet bilgisayar ele geçirildi.

Sahte çay, alkol ve tütün ele geçirildi

Kaçakçılara yönelik operasyonlarda ise 260 kilogram sahte çay, 498 adet tarihi obje, 70 adet tarihi sikke, 4 adet define arama dedektörü, 1 adet pointer (noktalayıcı), bin litre etil ve metil alkol, 396 kilogram açık tütün, 41 bin 520 adet dolu makaron, 514 bin 200 adet boş makaron, 60 paket sigara, 7 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 3 adet hava kompresörü ile bin 200 adet bandrol ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 188 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapılırken, 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.