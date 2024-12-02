Tekirdağ'da jandarma operasyonlarında ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, 29-30 Kasım tarihlerinde Hayrabolu ve Saray ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. Hayrabolu Susuzmüsellim Mahallesi’nde M.K.’nın ikametinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 adet fişek ve 128 adet mermi ele geçirildi. Saray Bozoba Mahallesi’nde O.O.’nun aracında gerçekleştirilen kontrolde ise 1 av tüfeği ve 2 adet fişek bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı.