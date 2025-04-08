Tekirdağ'da jandarma yol ve mahalle denetimlerinde bonzai ele geçirdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin farklı tarihlerde yaptığı denetimlerde iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma yol ve mahalle denetimlerinde bonzai ele geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin farklı tarihlerde yaptığı denetimlerde iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri denetim faaliyetlerinde iki farklı noktada uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Hayrabolu-Malkara yolu üzerinde yapılan kontrollerde durdurulan Ö.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 7,2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Malkara ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi’nde de yapılan kontrolde Y.P. isimli şahsın kaba üst aramasında 5 gram bonzai ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.