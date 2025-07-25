Tekirdağ'da jandarmadan 6 ayrı uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-22 Temmuz tarihleri arasında Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde 19 Temmuz günü M.T. ve M.H.’nin bulunduğu araçta yapılan aramada 9 gram esrar ele geçirildi. Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’nde 20 Temmuz günü Ş.D. ve A.B.’nin aracında yapılan aramada 12 gram esrarla karıştırılmış bonzai bulundu. Saray ilçesi Atatürk Mahallesi’nde G.G.’nin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 3 kök kenevir bitkisi, 55 gram kenevir tohumu, 18 gram esrar ve 43 gram kubar esrar ele geçirildi. 22 Temmuz günü Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde K.Y.’nin üzerinde yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirilirken, aynı gün Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde K.D.’nin üst aramasında ise 13 gram esrar bulundu. Yine Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde terk edilmiş bir araçta yapılan aramada 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.