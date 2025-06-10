Tekirdağ'da jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, tütün, sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, tütün, sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-6 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorlu, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda toplam 8 şüpheli hakkında işlem yaptı. Denetimlerde 5 gram bonzai, 40 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin boş ve 300 dolu makaron, 215 kaçak alkol, 165 paket bandrollü sigara, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, şarjör, mermi ve kasatura ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.