Tekirdağ'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi’nde 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, S.G.’nin üst aramasında 1 tabanca ve 2 fişek bulundu. Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde ise 7 Mart 2025 günü M.A.’nın aracında yapılan aramada 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.