Tekirdağ'da jandarmadan silah ve mühimmat operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Şarköy ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat ve çeşitli kesici aletler ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Ayvacık Mahallesinde Y.A.’nın ikametinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 190 fişek, 264 av tüfeği kartuşu, 1 meç ve 2 hançer ele geçirdi.
Aynı gün Şarköy ilçesi Çengelli Mahallesinde M.A.’nın ikametinde yapılan aramada 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.
Şarköy ilçesi Yeniköy Mahallesinde de K.Ü.’ye ait ikamette 2 av tüfeği bulundu.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.