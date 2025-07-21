Tekirdağ'da jandarmadan suç odaklarına peş peşe operasyonlar
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve kaçak makaron ile tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve kaçak makaron ile tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-18 Temmuz tarihlerinde Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Süleymanpaşa Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde Ş.E.’nin ikamet adresine yapılan baskında 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 5 tabanca fişeği, 3 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.
Kapaklı Mimarsinan Mahallesi’nde M.K., S.E. ve B.K.’nın üst aramasında 2 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 6 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 170 TL, 1 cep telefonu, 1 makas ve 2 payp bulundu.
Ergene Ulaş Mahallesi’nde H.A.’nın aracında yapılan aramada 260 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde F.Ö.’nün aracında yapılan kontrolde kurusıkıdan dönme 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 adet fişek bulundu.
Hayrabolu Şalgamlı Mahallesi’nde N.K.’nın ikametinde ve aracında yapılan aramada ise 1 sikke, 2 kurusıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Yine Hayrabolu ilçesinde M.Ö.’ye ait araç ve iş yerinde yapılan kontrollerde ise araçta 35 bin 800, iş yerinde 3 bin 48 olmak üzere toplam 38 bin 848 adet doldurulmuş makaron ile 2 kilogram açık tütün ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.