Tekirdağ'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 184 sikke ve 11 adet tarihi obje ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarmadan tarihi eser operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 184 sikke ve 11 adet tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi’nde E.U.’nun yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 tarihi obje bulundu. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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