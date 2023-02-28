Tekirdağ'da kaçak 176 bin 250 adet makaron ve 240 kilo tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak 176 bin 250 adet makaron ve 240 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde tütün işletmeciliği yapan M.K. ve Ö.T.’nin ikametlerinde Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada 176 bin 250 adet dolu ve boş makaron, 240 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 675 bin TL olan malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.