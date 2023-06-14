Tekirdağ'da kaçak elektronik sigara ve makaron operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçesinde 5 iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak elektronik sigara, ve makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde yasadışı tütün ve tütün mamulleri satışının önlenmesine ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda 5 işyerinde yapılan aramalarda, 191 adet elektronik sigara likiti, 137 adet elektronik sigara filtresi, 53 adet değişik markalarda elektronik sigara, 1 adet elektronik sigara başlığı, 320 adet sigara sarma kağıdı, 720 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyona ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemlere başlatıldı.