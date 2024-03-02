Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik yapılan çalışmada sikkeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da Jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik yapılan çalışmada sikkeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray İlçesi Sofular Mahallesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. A.Ö. ve S.B. isimli şahıslarla ilgili yapılan aramada, 7 adet sikke, 2 adet el dedektörü, 2 adet kazma ele geçirildi.

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2 kişiyle ilgili işlem başlatıldı.