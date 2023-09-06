Tekirdağ'da kaçak sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin adet makaron ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, bir sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Şarköy ilçesinde bir ikamet ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 260 adet içi doldurulmuş makaron, 25 bin 200 adet boş makaron, 790 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 5 adet elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet hava kompresörü, 1 adet 1 kilogramlık paket tütün, 135 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca bir sigara imalathanesi de ortaya çıkarıldı. 5607 SKM suçundan gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.