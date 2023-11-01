Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu

Tekirdağ’da polis ekiplerince 60 bin adet makaron ve 150 kilogram tütün ele geçirildi. Olayda 1 adet sigara imalathanesi deşifre edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Şarköy ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, 150 kilogram açık kıyılmış tütün, 7 bin 400 adet içi dolu makaron, 50 bin adet bandrolsuz boş makaron, 2 bin 600 adet bandrollü boş makaron,1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 1 adet 3’lü kompresör ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatılarak 1 sigara imalathanesi deşifre edildi.