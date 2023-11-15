Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu
Tekirdağ'da kaçak sigaraya yönelik yapılan çalışmalarda binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ’da kaçak sigaraya yönelik yapılan çalışmalarda binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Ergene ve Çorlu ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede beş ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda, 205 bin 800 adet boş makaron, 22 bin 170 adet dolu makaron, 24 bin 430 gram nargile tütünü, 300 gram kıyılmış tütün, 50 adet pro, 11 adet elektronik sigara, 56 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Olayla alakalı 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.