Tekirdağ'da kaçak sigaraya dev operasyon: Yüzbinlerce ele geçirildi

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde polis ekiplerince kaçak sigaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yüzbinlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Çorlu, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde bulunan 7 işyeri, 3 ikamet ve 3 depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 158 bin 620 adet içi doldurulmuş makaron, 136 bin 800 adet boş makaron, 8 kilo 125 gram nargile tütünü, 42 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 75 adet 1 kilogramlık paket tütün, 167 bin 350 adet sigara sarma kağıdı, 8 adet elektronik sigara, 2 bin 311 paket gümrük kaçağı sigara, 10 kilogram pipo tütünü, 138 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 adet sigara imalathanesi deşifre edildi.

Konuyla ilgili şüpheli 10 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.