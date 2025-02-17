Tekirdağ'da kaçak silah operasyonları

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da kaçak silah operasyonları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi’nde E.Ç.’nin aracında yapılan kontrolde 1 tüfek, 3 boş şarjör, 1 adet fişek ve tüfeğe ait çanta ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde ise M.A.’nın aracında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Her iki şüpheli hakkında da ilgili kanunlar kapsamında adli işlem başlatıldı.

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