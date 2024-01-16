Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir evde yapılan aramada kaçak makaron, tütün ve sigara dolum aletleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Pazarcık Mahallesi’nde bulunan E.Ö. isimli şüphelinin ikametinde, yapılan aramada; gümrük kaçağı 95 kilogram kıyılmış tütün, bin 900 adet içime hazır dolu makaron, 2 bin 600 adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.Ö. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.