Tekirdağ'da kaçak ve sahte alkollü içki operasyonunda 694 litre içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve sahte alkollü içki ile tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen ’Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması’ kapsamında denetim gerçekleştirdi. Süleymanpaşa, Kapaklı, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan aramalarda, toplam 549 litre el yapımı şarap, 144 litre el yapımı rakı ve 1.4 litre viski olmak üzere 694 litre alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca 4 adet alkol damıtma düzeneği, 20 bin adet boş makaron, 32 bin 840 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 80 adet bandrolsüz puro, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 86 adet kurusıkı fişek bulundu.

Denetimlerde 3 bin 108 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Olaylarla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.