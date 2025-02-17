Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çerkezköy'de düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ve sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çerkezköy’de düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ve sahte içki ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde Z.A.K.’ye ait işletmeye yapılan kontrollerde 7 adet elektronik sigara, 17 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 33 adet bandrolsüz puro ve 2 kilogram açık tütün bulundu.

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Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde ise S.G.’nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet kaynatma düzeneği ile 50 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.