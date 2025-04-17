Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu
Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde A.B.’nin bahçesinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 15 litre el yapımı rakı ve 1 litre el yapımı viski ele geçirildi. 14 Nisan’da Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde Y.K.’nın aracında yapılan aramada ise 23 adet elektronik sigara ele geçirildi.