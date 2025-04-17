Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde A.B.’nin bahçesinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 15 litre el yapımı rakı ve 1 litre el yapımı viski ele geçirildi. 14 Nisan’da Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde Y.K.’nın aracında yapılan aramada ise 23 adet elektronik sigara ele geçirildi.

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