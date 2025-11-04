Tekirdağ'da kalça ve sırtından bıçaklanan adam: 'Montumu istediler vermedim'

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre yolda karşılaştığı şahıslar montunu isteyip vermeyince sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. isimli şahıs, yolda karşılaştığı şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. E.B. uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan E.B.’ye ilk müdahaleyi sebze halinde görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri yaptı. Zabıta görevlisi, yerde yatan şahsın yarasına tampon yaparak, kan kaybetmesini önledi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındığı esnada yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

E.B., bir gazetecinin "Neden sana saldırdılar?" sorusuna, "Montumu istediler, sonrasında vermeyince saldırıya geçtiler" cevabını verdi. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.